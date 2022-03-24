المنتخب الكوري يفوز على إيران بثنائية ويتصدر مجموعته

انتزع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الإيراني يوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات هذا الدور.

وكان الفريقان ضمنا التأهل إلى النهائيات قبل مباريات هذه الجولة من التصفيات، و ولكن المنتخب الكوري انتزع صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الإيراني الذي تراجع للمركز الثاني.

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وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سون هيونغ مين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق الكوري انتصاره بهدف ثان سجله كيم يونغ جوون في الدقيقة 62 .