.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المنتخب الكوري يفوز على إيران بثنائية ويتصدر مجموعته

  • الخط
كوريا إيران
الفريقان ضمنا التأهل إلى النهائيات

المنتخب الكوري يفوز على إيران بثنائية ويتصدر مجموعته

سيؤول - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

انتزع منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم صدارة المجموعة الأولى بالدور الثالث من التصفيات الأسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 بفوزه الثمين 2 - صفر على نظيره الإيراني يوم الخميس في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من مباريات هذا الدور.

وكان الفريقان ضمنا التأهل إلى النهائيات قبل مباريات هذه الجولة من التصفيات، و ولكن المنتخب الكوري انتزع صدارة المجموعة رافعا رصيده إلى 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام نظيره الإيراني الذي تراجع للمركز الثاني.

وأنهى المنتخب الكوري الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله سون هيونغ مين في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لهذا الشوط.

وفي الشوط الثاني، عزز الفريق الكوري انتصاره بهدف ثان سجله كيم يونغ جوون في الدقيقة 62 .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول وسط الضربات الروسية.. 9 ممرات لإخراج العالقين في خيرسون وماريوبول
اكتشف المزيد