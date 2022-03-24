النجم الإنجليزي جيرمين ديفو يعتزل كرة القدم

أعلن جيرمين ديفو نجم المنتخب الإنجليزي السابق، يوم الخميس اعتزال كرة القدم في سن التاسعة والثلاثين.
وأنهى ديفو مسيرة استمرت 22 عاما، والتي أصبح بموجبها أحد أبرز الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ديفو 20 هدفا خلال 57 مباراة مع منتخب إنجلترا وشارك مع بلاده في مونديال 2010 ويورو 2012.
واحترف ديفو في صفوف أندية وست هام يونايتد وتوتنهام وبورتسموث وسندرلاند في إنجلترا بجانب غلاسكو رينجرز الاسكتلندي.
ويعتبر ديفو تاسع أكبر الهدافين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بتسجيله 162 هدفا خلال 496 مباراة.
وجاء أخر ظهور لديفو، كبديل مع فريقه سندرلاند خلال تعادله سلبيا مع لينكولن يوم السبت الماضي بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي.
ووجه ديفو رسالة إلى والدته عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، قال فيها "لقد أهديتيني كرة وأنا في الثانية من عمري، وجعلتيني أؤمن بإمكانية تحقيق حلمي".
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