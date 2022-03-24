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إيليوت مالكة ميلان تنضم إلى عرض لشراء تشيلسي

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تشيلسي
جماهير تشيلسي الإنجليزي

إيليوت مالكة ميلان تنضم إلى عرض لشراء تشيلسي

لندن - رويترز

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انضمت مجموعة إيليوت المالكة لنادي ميلان إلى كونسورتيوم نيك كاندي-ليد بلو في عرض لشراء نادي تشيلسي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، كما ذكرت مصادر مقربة من الاتفاق لرويترز.

وعرض مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش النادي للبيع في البداية بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل فرض عقوبات عليه من الحكومة البريطانية مما يمنحها فعليا السيطرة على النادي.

وأوضحت مصادر لرويترز أن صندوق التحوط الأميركي إيليوت ساهم بمبلغ يقدر "بعدة ملايين جنيه إسترليني" ضمن العرض كمستثمر بنسبة صغيرة.

واستحوذ إيليوت على ملكية ميلان في 2018 ومنذ ذلك الحين ساعد النادي ليصبح أكثر تنافسية بدوري الدرجة الأولى الإيطالي. ويتصدر الترتيب حاليا ضمن سعيه للتتويج باللقب لأول مرة خلال 11 عاما.

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