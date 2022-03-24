بعد 1661 يوماً.. 4 شهدوا التأهل لروسيا وقطر

شهد 4 لاعبي من المنتخب السعودي التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد أن تواجدوا في قائمة مباراتي التأهل إلى مونديالي روسيا 2018 وقطر 2022.

وتأهل المنتخب السعودي رسميًا للمرة السادسة في تاريخه عقب فوز اليابان على أستراليا بعقر دارها بهدفين نظيفين، دون الانتظار لنتيجة "الأخضر" أمام الصين خلال المباراة المقامة على ملعب الشارقة يوم الخميس.

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وتواجد ياسر الشهراني وسالم الدوسري وسلمان الفرج وفهد المولد ضمن مباراة السعودية واليابان التي أقيمت في سبتمبر 2017 وتحديدًا قبل 1661 يومًا، وصعد الفوز بها بالسعودية إلى نهائيات روسيا، كما أن الرباعي يتواجد في قائمة المنتخب الحالية لمواجهة الصين وأستراليا.

ولعب الشهراني والفرج مباراة 2017 كاملة، بينما شاهدها سالم الدوسري من دكة البدلاء، وأحرز البديل فهد المولد هدف الحسم والتأهل من تسديدة قوية في الدقيقة 63.