شرطة الأموال العامة تتحفظ على وثائق تخص يوفنتوس

كشف مصدر قريب من القضية لرويترز أن شرطة الأموال العامة الإيطالية تحفظت على وثائق في إطار التحقيق في ادعاءات بوجود مخالفات مالية في نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وقال المصدر أن هذه الوثائق عثرت عليها الشرطة خلال عمليات تفتيش قامت بها يوم الأربعاء في مدن تورينو وميلانو وروما وشملت مكاتب تابعة لمؤسسات قدمت المشورة للاعبين حول أجورهم ومستحقاتهم في موسمي 2019-2020 و2020-2021.

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ورفض يوفنتوس المملوك لعائلة أنييلي والمنتمي إلى مدينة تورينو التعليق.

وقال النادي في السابق إنه دائما يلتزم بالقوانين في تعاملاته وإنه يتعاون بشكل كامل مع السلطات.

وقال يوفنتوس في ديسمبر الماضي إن سلطات الادعاء الإيطالي أمرت بتفتيش مكاتبه في إطار تحقيقات تجريها وتتعلق بالجوانب المالية في صفقة بيع المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

