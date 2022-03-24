كيروش: جاهزون للسنغال وأنتظر الدعم الجماهيري

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب المصري، أن مواجهة السنغال في الجولة الثالثة والفاصلة للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، لن تحسم يوم الجمعة.

وقال كيروش في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن المباراة المقرر لها مساء الجمعة بإستاد القاهرة لن تحسم المتأهل لمونديال العالم 2022 بقطر، مؤكدا أن هناك شوطا آخر في داكار.

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وأضاف: المباراة من شوطين أولهما في القاهرة الجمعة والثاني في داكار يوم الثلاثاء المقبل، الفريق الجاهز فنياً وبدنياً سيكون صاحب بطاقة التأهل للمونديال.

وأوضح: لدينا 23 لاعبا جاهزا بدنياً وفنياً لخوض المباراتين، ثقتي فيهم بلا حدود بعدما شاهدته في التدريبات من حماس وشغف وتركيز في الأيام الماضية.

وتابع: أنتظر الدعم الجماهيري في ملعب المباراة يوم الجمعة، هم اللاعب رقم 12 وسيكون له كلمة عليا في المواجهة الأولي.

وشدد على أن غياب محمد صلاح عن المؤتمر الصحافي ليس له أي سبب سوى أنه إبراز تعامل الفريق كأسرة واحدة.

وقال إنه حرص علي تواجد عمرو السولية لكي تكون الرسالة واضحة ، أنهم أسرة واحدة لا يهم من يسجل أو يلعب، ولكن الأهم هو الفوز والتأهل لمونديال العالم 2022.

من جانبه أكد السولية لاعب وسط المنتخب المصري، جاهزية الفريق لمواجهة السنغال.

وأضاف أن الفريق جاهز ومتحمس للمباراة، ويضع تحقيق الفوز نصب عينيه، من أجل الذهاب إلى داكار وحجز بطاقة العبور للمونديال.

وأوضح: نبذل كل جهدنا لتحقيق الفوز في مباراة الجمعة، حتي نسافر الي داكار ونحن في حالة أفضل من المنافس.

وتابع السولية: نحترم المنتخب السنغالي فهو أسم كبير ولم ننس خسارة لقب بطولة الأمم الأفريقية أمامه في فبراير الماضي.