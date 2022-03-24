مونديال 2022.. التأهل السعودي "الأسرع" لكأس العالم

يعد التأهل لنهائيات كأس العالم 2022 هو الأسرع في تاريخ المنتخب السعودي وذلك قبل لعب السعودية لآخر جولتين في المجموعة، بعدما حسم المنتخب التأهل في الجولة الأخيرة 4 مرات من قبل، وتأهل في الجولة قبل الأخيرة مرة وحيدة.

وتأهلت السعودية رسميًا لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخها عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 يوم الخميس في سيدني، ليكون لقاء السعودية والصين في الشارقة تحصيل حاصل.

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وفي تصفيات مونديال 1994، شهدت مجموعة السعودية منافسة حامية مع كوريا الجنوبية واليابان حتى الجولة الأخيرة، وتأهلت السعودية بعدما تصدرت المجموعة بـ7 نقاط عقب فوزين و3 تعادلات ولم تخسر أي مباراة، وجاء التأهل في الجولة الأخيرة بعد الفوز 4-3 على إيران.

وفي التصفيات التالية، كان المنافس إيران، لكن "الأخضر" نجح بتصدر المجموعة مجددًا بأربعة انتصارات وتعادلين وخسارتين، حاصدًا 14 نقطة مقابل 12 للفريق الإيراني، وكتب الفوز على قطر بهدف نظيف خارج الأرض خلال الجولة الأخيرة التأهل للسعودية للمرة الثانية في تاريخها.

وتجدد الصراع مع إيران مجددًا في الدور النهائي من تصفيات مونديال كوريا واليابان، وكرر الأخضر تصدره للمجموعة على نظيره الإيراني بـ17 نقطة مقابل 15، وجاء التأهل الرسمي خلال آخر جولات المجموعة بعد الفوز العريض على تايلاند 4-1.

وصعدت تسديدة فهد المولد في شباك اليابان خلال الجولة الأخيرة من تصفيات مونديال روسيا "بالأخضر" إلى نهائيات البطولة، بعد أن احتل المركز الثاني في مجموعته بفارق نقطة وحيدة عن اليابان المتصدر.

وجاء التأهل الوحيد للسعودية قبل الجولة الأخيرة خلال تصفيات كأس العالم 2006، إذ حسم "الأخضر" الوصول بالجولة قبل الأخيرة بعد انتصار كبير على أوزبكستان بثلاثية نظيفة سجل منها سامي الجابر هدفين وسعد الحارثي الهدف الآخر.