بادمنتون.. معاقبة 4 لاعبين صينيين لعدم بذلهم جهداً كافيا

عاقب الاتحاد الدولي للبادمنتون أربعة لاعبين صينيين لخرقهم قواعد مكافحة الغش، بعدما اشتبه بأنهم لم يبذلوا قصارى جهدهم في مباراة للزوجي، وفق ما أعلن الجمعة.

وقال الاتحاد الدولي إن هي يي تينغ، تان تشيانغ، لي جون هوي وليو يو تشن عوقبوا بالإيقاف لثلاثة أشهر مع وقف التنفيذ مع وضعهم تحت المراقبة لمدة عامين.

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وإذا تكررت مخالفة مماثلة في غضون هذين العامين، فسيصبح الإيقاف ساري المفعول.

وحصلت المخالفة خلال بطولة فوجو الصينية المفتوحة عام 2018 عندما تواجه الثنائي لي وليو مع هي وتان في ربع نهائي زوجي الرجال.

وأخطر لاعب آخر كان يشاهد المباراة الحكام بسبب شكوك في أن اللاعبين الأربعة لم يبذلوا قصارى جهدهم للفوز بالمباراة.

وخلال إحدى فترات المباراة، حث الحكام اللاعبين على بذل المزيد من الجهد، فتحسن الأداء بشكل ملحوظ وتمكن هي وتان من هزيمة منافسيهما الأعلى تصنيفاً.

وتقدمت الهيئة الناظمة للبادمنتون بشكوى. وبعد تحقيق مطول، وجدت لجنة أن اللاعبين انتهكوا القواعد التي تهدف الى مكافحة الغش من خلال عدم بذل قصارى جهدهم للفوز بالمباراة.

وتم اسقاط تهمتين أخريين، إحداهما محاولة التلاعب بنتيجة المباراة، وذلك لعدم كفاية الأدلة.

ونفى اللاعبون الأربعة جميع التهم الموجهة إليهم.