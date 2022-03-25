عريضة لتحذير الاتحاد الأوروبي من تجدد مساعي دوري السوبر

تقدمت جمعية مشجعي كرة القدم الأوروبية بعريضة لحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على توخي الحذر من تجدد جهود إطلاق دوري السوبر الأوروبي.

وأطلقت جمعية مشجعي كرة القدم الأوروبية "مبادرة المواطنين الأوروبيين"، داعية السلطات الأوروبية لحماية النموذج الرياضي الحالي القائم على مبادئ الجدارة الرياضية، فيما يتعلق بالصعود والهبوط.

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وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن 12 ناديا أوروبيا كبيرا أعلنوا تأسيس دوري السوبر الأوروبي يوم 18 أبريل الماضي، بهدف التواجد الدائم في المسابقة برفقة ثلاثة أعضاء مؤسسين آخرين، وأن يتم حمايتهم من الهبوط.

وأدت معارضة الجماهير بجانب إدانة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، والاتحاد الدولي للعبة (فيفا) وحتى الحكومة البريطانية، لإنهاء البطولة خلال 72 ساعة.

ولكن التهديد لم ينته بعد، حيث ذكر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم مطلع هذا الشهر أن أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، استضاف رئيسي ريال مدريد وبرشلونة في مدينة تورينو مؤخرا لمناقشة خطط تجديد مشروع دوري السوبر الأوروبي.

وتطعن الأندية الثلاثة في حق اليويفا في منع تشكيل الرابطة ومعاقبة أعضائها أمام محكمة العدل الأوروبية بموجب قانون المنافسة في الاتحاد الأوروبي.

وإذا جمعت مبادرة المواطنين الأوروبيين مليون توقيع، ستقرر المفوضية الأوروبية القرار الواجب اتخاذه في هذا الصدد.

وبالإضافة للمطالبة بحماية النموذج الرياضي الحالي، تطالب مبادرة المواطنين الأوروبيين السلطات الأوروبية بالاعتراف بالقيمة الاجتماعية والطبيعة المحددة للرياضة في المجتمع الأوروبي ومشاركة الجماهير في المناقشات لصياغة مستقبل الرياضة الأوروبية على المدى الطويل.

وتبنى البرلمان الأوروبي قرارا في نوفمبر الماضي بأن مشروع دوري السوبر يعتبر تهديدا للوحدة الأوروبية والشمول في الرياضة.