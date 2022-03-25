كونسورتيوم بروتون في القائمة المختصرة لشراء تشيلسي

أكد كونسورتيوم يقوده مارتن بروتون أنه أصبح ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.
وتضم المجموعة التي يقودها بروتون الرئيس السابق لنادي ليفربول العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومستثمرين أثرياء من عدة دول.
وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد هجوم بلاده روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة وقال إنه سيتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه للأعمال الخيرية.
وبسبب الهجوم فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ليصبح بموجبها تشيلسي فعليا تحت سيطرتها بعد حرمان رجل الأعمال الروسي من أي دور في إدارة النادي.
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