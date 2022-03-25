.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

كونسورتيوم بروتون في القائمة المختصرة لشراء تشيلسي

  • الخط
تشيلسي
جماهير النادي اللندني

كونسورتيوم بروتون في القائمة المختصرة لشراء تشيلسي

لندن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

أكد كونسورتيوم يقوده مارتن بروتون أنه أصبح ضمن القائمة المختصرة للمرشحين لشراء نادي تشيلسي اللندني المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم والمملوك للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش.

وتضم المجموعة التي يقودها بروتون الرئيس السابق لنادي ليفربول العداء البريطاني السابق سيباستيان كو رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى ومستثمرين أثرياء من عدة دول.

وعرض أبراموفيتش تشيلسي للبيع بعد هجوم بلاده روسيا على أراضي أوكرانيا المجاورة وقال إنه سيتبرع بالمبلغ الذي سيحصل عليه للأعمال الخيرية.

وبسبب الهجوم فرضت الحكومة البريطانية عقوبات على أبراموفيتش ليصبح بموجبها تشيلسي فعليا تحت سيطرتها بعد حرمان رجل الأعمال الروسي من أي دور في إدارة النادي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية مصر تجري محادثات مع صندوق النقد لتمويل محتمل لمواجهة تأثير الأزمة الأوكرانية
اكتشف المزيد