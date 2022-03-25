هازارد.. غياب 430 يومًا وهدف كل 11 مباراة

غاب إيدين هازارد عن فريقه ريال مدريد خلال 430 يومًا بسبب الإصابات المتكررة منذ انضمامه للنادي الإسباني في يونيو 2019، وعلى الرغم من مبلغ التعاقد معه الضخم والذي تجاوز 100 مليون يورو، إلا أن مساهمته الفنية لم تعكس قيمة الصفقة، إذ سجل 6 أهداف بقميص "الميرينغي" خلال 65 مباراة بمعدل هدف كل 11 مباراة تقريبًا.

وأعلن ريال مدريد أن هازارد سيخضع "لعملية جراحية في الأيام القليلة المقبلة لإزالة صفيحة تثبيت طرفي العظم في عظم الشظية بساقه اليمنى" لتصبح الإصابة رقم 16 للدولي البلجيكي مع فريق العاصمة الإسبانية.

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وتعرّض إيدين لـ15 إصابة سابقة أجبرته على الغياب لـ430 يومًا والخروج من قائمة 61 مباراة لفريقه بجميع المسابقات، كانت أطولها في ديسمبر 2019 حينما أصيب بـ"صدع في القدم" وتعافى بعد 67 يومًا فوّت خلالها 15 لقاء.

وتسببت الإصابات العضلية المختلفة في غيابه عن 29 مباراة و132 يومًا، كما التقط هازارد عدوى فيروس كورونا في نوفمبر 2020 و"انفلوانزا المعدة" في نوفمبر من العام التالي.

ومر 1022 يومًا منذ إعلان ريال مدريد ضم جناح منتخب بلجيكا من تشيلسي، أي أنه غاب عما يقل عن نصف تلك المدة بقليل بسبب إصاباته.

وخيّب هازارد آمال جماهير ريال مدريد بسبب مستواه المتواضع بخلاف إصاباته العديدة، بعدما سجل 6 أهداف فقط في 65 مباراة خاضها بالقميص الأبيض بجميع البطولات، كما صنع 10 أهداف في 3318 دقيقة مشاركة.

وتوّج هازارد مع الفريق الإسباني بكأسي السوبر موسمي 2019-2020 و2021-2022، لكنه لم يتواجد في قائمة الفريق باللقب الأول ولم يشارك أي دقيقة في رحلة اللقب الثاني، كما سجل هدفًا وحيدًا بـ16 مباراة خلال موسم 2019-2020 بـ "الليغا" الذي فاز به ريال مدريد.