هازارد يريد البقاء.. وإدارة مدريد تخشى سيناريو بيل

يختلف موقف البلجيكي هازارد عن موقف إدارة فريقه ريال مدريد، إذ يرغب اللاعب في البقاء حتى نهاية عقده صيف 2024، بينما ترغب الإدارة في التخلص منه الصيف المقبل وتخشى تكرار سيناريو غاريث بيل.

وكشفت صحيفة "ماركا" أن إدارة "الميرينغي" حاولت بيع هازارد خلال آخر فترتي انتقالات، لكن اللاعب رفض الذهاب لأي مكان آخر.

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وأكد تقرير الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن هازارد غير سعيد بوضعه الحالي مع الفريق بسبب عدم مشاركته بكثرة، على الرغم من الجهد المضاعف الذي يبذله في التدريبات وقضائه المزيد من الوقت في الصالة الرياضية.

وأشارت إلى أن اللاعب عازم على الاستمرار وضمان رفاهية عائلته التي تعجبها الحياة في مدريد، كما أن إنجابه لطفل مؤخرًا يجعل إمكانية تغيير وضعه خارج الملعب أمر مستبعد بالنسبة له.

ولا توجد أي عروض رسمية حتى الآن للاعب، لكن إدارة بيريز تخشى تكرار سيناريو غاريث بيل، خاصة وأن اللاعب يحصل على 15 مليون يورو سنويًا.

وشارك إيدين 877 دقيقة فقط بجميع المسابقات هذا الموسم، مسجلًا هدفًا وحيدًا وصنع اثنين.