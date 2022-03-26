انتكاسة جديدة لميهايلوفيتش المصاب بسرطان الدم

أعلن الصربي سينيشا ميهايلوفيتش مدرب نادي بولونيا الإيطالي لكرة القدم الذي يكافح سرطان الدم منذ 2019 أنه سيدخل المستشفى مجدداً بعد تعرضه لانتكاسة صحية.

شرح المدرب الصربي في مؤتمر صحافي يوم السبت: كان التعافي رائعاً بعد خضوعي لزرع (النخاع العظمي في أكتوبر 2019)، لكن للأسف هذا المرض متستر، أظهرت التحاليل الأخيرة خطر الانتكاس.

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تابع المدرب البالغ 53 عاماً مازحاً: لتفادي ذلك، يجب أن أخضع لدورة علاجية، هذه المرة لن أقوم بتدخل أرضي أمام خصم منطلق، بل سأحاول تفادي انطلاقته في الأصل.

وسيدخل الظهير اليوغوسلافي السابق الذي برز مع النجم الأحمر ثم روما وسمبدوريا ولاتسيو وإنتر الإيطاليين، الأسبوع المقبل إلى مستشفى سانتأورسولا في بولونيا.

وكان المدير الفني أعلن منتصف 2019 إصابته بسرطان الدم.

بعد قدومه إلى بولونيا في 2019، أعاد التوازن إلى الفريق المتقهقر النتائج، ورفعه من منطقة الهبوط الى المركز العاشر. أنهى الدوري في المركز الثاني عشر في الموسمين التاليين، وهو المركز الذي يحتله راهناً قبل 8 مراحل من ختام "سيري أ".