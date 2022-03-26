رئيس الاتحاد الإيطالي: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا

يؤيد غابرييلي غرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم استمرار المدرب روبرتو مانشيني على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأول للبلاد رغم فشل الفريق في الصعود لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر.

وبعد فشلها في التأهل لنهائيات كأس العالم الماضية 2018 في روسيا فشلت إيطاليا في الصعود للنهائيات مرة أخرى عندما خسرت على أرضها أمام مقدونيا الشمالية 1-صفر في قبل نهائي ملحق التصفيات الأوروبية يوم الخميس.

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ومنذ فوزها بكأس العالم للمرة الرابعة في 2006 لم تظهر إيطاليا في مراحل خروج المغلوب في البطولة العالمية.

وقال غرافينا: أتمنى أن يستمر مانشيني معنا.

"هو ملتزم معنا في هذا المشروع وأتمنى أن يتجاوز تأثيرات الخروج (من التصفيات) مثل جميع الإيطاليين ويستمر في المهمة لنستمر في العمل سويا".

وأضاف غرافينا: تماما مثلما تقبلنا الإشادة في الصيف الماضي (بعد الفوز ببطولة أوروبا) فإنه يتعين علينا تقبل الانتقادات هذه المرة لكن لابد لي من السعي لحماية المنتخب الوطني.

"نحن نمضي قدما مرفوعي الرأس وعلينا ألا نفقد الحماس الذي شعرنا في الصيف الماضي، ولا بأس في الانتقادات لكننا لا نريد المخاطرة بالتسبب في المزيد من الخسائر".