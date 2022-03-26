صلاح وليفاندوفسكي بديلان محتملان لهالاند في برشلونة

تمتلك إدارة برشلونة طموحات كبيرة، فيما يتعلّق بخطة الانتقالات الصيفية المقبلة بالرغم من التحديات المالية التي تواجهها، ولم تفقد بعد أمل التعاقد مع المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لكنها وضعت محمد صلاح لاعب ليفربول وليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ بديلين له حال فشل إتمام الصفقة.

وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن حظوظ لابورتا في ضمّ هالاند تقل يومًا بعد آخر، في ظل مطالب اللاعب وممثليه المالية، لذلك سيضع رئيس برشلونة خطة بديلة مع استمرار المفاوضات مع مهاجم بروسيا دورتموند.

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ويمثل صلاح وليفاندوفسكي خياراين جيدين لمدرب الفريق تشافي الذي يحتاج لمن يشغل مركز رأس الحربة قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويعتقد مسؤولو برشلونة أن المهاجم البولندي لا يزال يستطيع تقديم المزيد من المواسم المميزة بالرغم من بلوغه 33 عامًا، كما أن عقده ينتهي في 2023 ولم تعرض إدارة بايرن ميونخ التجديد له حتى الآن.

ويواجه صلاح موقفًا مشابهًا للألماني، إذ ينتهي عقده أيضًا في 2023 دون الوصول لاتفاق مع إدارة "الريدز" لتجديد التعاقد حتى الآن، وبسبب فارق العمر بينه (29 عامًا) وبين ليفاندوفسكي، فإن المصري هو المفضل لدى إدارة برشلونة، إذ لم يستطيعوا جلب هالاند لـ "كامب نو".