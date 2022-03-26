فورمولا-1: سباق جائزة السعودية يسير بشكل طبيعي

أكّد منظّمو بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، السبت، استمرار عقد سباق جائزة السعودية الكبرى، الجولة الثانية من بطولة 2022، بشكل طبيعي.

وتعرضت جدة التي تحتضن سباق جائزة السعودية 2022، إلى هجمات إرهابية طالت منشأة نفطية.

مادة اعلانية

وأعلن الطرفان في بيان مشترك أنّ سباق جائزة السعودية الكبرى 2022 سيستمر كما كان مقررا

وأضافا: الفعالية تتمتع بدرجة عالية من الأمان والسلطات السعودية والوكالات الأمنية أكدت أن كل شيء يسير على ما يرام.

وأكدّت رابطة سائقي الجائزة الكبرى أنها ستواصل السباق ، وأضافت في بيان: نأمل أنّ يتم تذكر سباق جائزة السعودية الكبرى كسباق جيد عوضا عن الحادث الذي وقع يوم الجمعة.

وأكد العديد من قادة الفرق المتسابقة من جانبهم لوسائل الإعلام الحاضرة في المكان "سنواصل السباق".