كيروش يستدعي ربيعة وجبر استعدادا للسنغال

استدعى البرتغالي، كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم، السبت مدافعي الأهلي رامي ربيعة وبيراميدز علي جبر للانضمام لقائمة الفراعنة، استعدادا لمواجهة الإياب أمام السنغال الثلاثاء المقبل بالعاصمة دكار، في إياب الدور الثالث الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، بحسب المركز الإعلامي للمنتخب المصري.

وجاء استدعاء كيروش لربيعة (28 عاماً) وجبر (33 عاماً) بعد تأكد عدم لحاق المدافع محمد عبدالمنعم بلقاء العودة، بعد إصابته الجمعة خلال الشوط الأول من مباراة الذهاب بملعب القاهرة الدولي، وتعرضه لكسر في الأنف.

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وأجرى عبد المنعم جراحة عاجلة وفقا لبيان المنتخب عقب المباراة، إضافة إلى تأكد غياب محمود حمدي "الونش" للإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح المنتخب المصري بهدف نظيف.

وتلقى الأهلي وبيراميدز طلبا من المنتخب الوطني، لضم اللاعبين لصفوف الفراعنة السبت للمعسكر المقام حاليا، بعد إصابة عبدالمنعم وغياب الونش عن لقاء الإياب للإيقاف.

هذا وتغادر الأحد بعثة المنتخب المصري متجهة إلى السنغال بقائمة تضم 23 لاعباً استعدادا لخوض مباراة الاياب، والفائز بمجموع المباراتين يبلغ نهائيات المونديال المقرر نهاية العام الحالي في قطر.

وتبحث مصر، بقيادة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، عن التأهل مرة رابعة في تاريخها إلى كأس العالم بعد 1934 و1990 و2018.