لابورتا: ديمبلي لم يبلغنا برغبته في البقاء

لم يبلّغ المهاجم الفرنسي الدولي عثمان ديمبلي ناديه برشلونة الإسباني الذي ينتهي عقده معه في ختام الموسم "رغبته في البقاء"، بحسب ما أكّد السبت رئيس النادي الكاتالوني جوان لابورتا.

قال لابورتا في مقابلة مع يومية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: حتى اللحظة لم يتم إبلاغنا رغبته في البقاء.

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وتابع: لا أعرف ما إذا اتصل بنا ممثله، لكن أعتقد أنه لم يقم بذلك، وإلا لكنت علمت.

وذكّر لابورتا أن عرض التمديد الأخير المقترح لديمبلي (24 عاماً) وممثليه "انتهت مدته في 20 ديسمبر 2021"، ما يعني انه اذا قرر اللاعب البقاء يتعين عليه قبول قيود الرواتب الجديدة المفروضة من قبل النادي على العقود الجديدة".

وبعد رفضه عرض التمديد المقدّم من برشلونة، طالبه مدربه تشافي بالتمديد أو ترك النادي، ثم استُبعد عن الفريق لمدة شهر، قبل العودة وتقديم مستويات جيدة خلال الأسابيع الماضية.

أضاف لابورتا محيياً العمل الجيد لتشافي لاعب وسط برشلونة السابق تجاه المهاجم المميز المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2018 "ربما نرى حالياً أفضل نسخة من ديمبلي منذ وصوله الى برشلونة".

أردف "في نهاية الموسم، أعتقد انه بطريقة أو بأخرى سنجري محادثات ضمن نطاق تقليص الرواتب الذي حددناه".