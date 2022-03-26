لوكلير يفوز بالتجربة الحرة الثالثة لسباق السعودية لفورمولا-1

تصدر تشارلز لوكلير سائق فيراري التجربة الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1.

وسجل لوكلير دقيقة واحدة و29.735 ثانية على مضمار جدة البالغ طوله 6.174 كم خلال التجربة الحرة الثالثة يوم السبت.

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وتفوق لوكلير بفارق 0.033 ثانية على الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول وبطل العالم، فيما حل البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم سبع مرات من قبل، في المركز الحادي عشر بفارق أكثر من ثانية عن الصدارة.

وفاز لوكلير بالسباق الافتتاحي لفورمولا-1 في البحرين الأسبوع الماضي، وتصدر جميع التجارب الثلاث الحرة في جدة.