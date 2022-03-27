إريكسن: عودتي كانت مثالية

أكد كريستيان إريكسن أنه عاد إلى كرة القدم الدولية "بطريقة مثالية" حيث سجل هدفا عقب دقيقتين من المشاركة كبديل مع الدنمارك يوم السبت، بعدما تعرض لأزمة قلبية كادت تكلفه حياته العام الماضي.

وخسرت الدنمرك 4-2 أمام هولندا في مباراة ودية، وسجل إريكسن هدفا في الزاوية العليا في الدقيقة 47 بعد المشاركة عقب الاستراحة.

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وسقط إريكسن (30 عاما) في أرض الملعب في مواجهة فنلندا باستاد كوبنهاغن في بطولة أوروبا الصيف الماضي ويضع حاليا جهازا خاصا لإعادة تشغيل القلب يُعرف باسم جهاز إزالة رجفان القلب القابل للزرع.

وبعد حوالي ثمانية أشهر، وعقب فسخ تعاقده مع إنتر ميلان الإيطالي، انتقل إريكسن إلى برنتفورد الإنجليزي في صفقة مجانية.

وقال إريكسن لشبكة سكاي سبورتس: كنت سعيدا أن الكرة جاءتني، وبكل تأكيد كانت تسديدة رائعة. هذه طريقة مثالية لبدء مشوار عودتي إلى منافسات كرة القدم الدولية.

وأضاف: شعرت بترحيب كبير من مشجعي هولندا. قضيت هنا سنوات عديدة مع أياكس وبكل تأكيد هم يعرفوني، لكن في الواقع كان الاستقبال مفعما بالمشاعر بكل تأكيد.

وتابع: أتطلع إلى اللعب في كأس العالم في قطر، لكن هناك الكثير من المباريات حتى هذا الوقت، وتركيزي ينصب عليها.

وستلعب الدنمرك على أرضها مع صربيا في مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل، ومن المنتظر أن يحظى إريكسن باستقبال رائع من المشجعين.