الإمارات والعراق يتصارعان على "ملحق" كأس العالم

بعد حسم كل بطاقات التأهل المباشر من آسيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم، سيتصارع العراق والإمارات في الجولة الأخيرة على التمسك بأمل التقدم في التصفيات ومحاولة بلوغ النهائيات بعد غياب طويل.



وتأكد وصول أستراليا من المجموعة الثانية إلى المواجهة الفاصلة بعد احتلال المركز الثالث خلف اليابان والسعودية، وستنتظر ثالث ترتيب المجموعة الأولى ويتأهل الفائز لخوض مواجهة فاصلة أخرى أمام خامس أميركا الجنوبية على الظهور في قطر.



وتحتل الإمارات، التي شاركت في كأس العالم مرة واحدة في 1990، المركز الثالث في المجموعة الأولى لكنها ستخوض مواجهة صعبة أمام كوريا الجنوبية التي تأكد تأهلها إلى جانب إيران.



ويتقدم فريق المدرب رودولفو أروابارينا بنقطة واحدة على العراق رابع الترتيب، الذي يلعب أمام سوريا في الجولة الأخيرة بالمجموعة، وتنطلق المباراتان في التوقيت ذاته في دبي.



وحقق العراق فوزه الأول في هذه المرحلة من التصفيات عندما تغلب على الإمارات يوم الخميس، حيث أصبح عبد الغني شهد ثالث مدرب يتولى قيادة الفريق في تسع مباريات بعد ديك أدفوكات وزيليكو بتروفيتش.



وهذا الفوز جعل العراق يتأخر بنقطة وحيدة عن الإمارات، وأنعش آمال التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ 1986.



وقال سعد عبد الأمير قائد العراق عقب الفوز على الإمارات في الرياض: هذا الأداء أظهر شخصيتنا. الانتصار الأول جاء متأخرا لكن أفضل من ألا يأتي تماما، وسترون في الأيام المقبلة أننا سنعمل بجدية ونأمل في الفوز بالمباراة التالية.



ويملك لبنان فرصة ضعيفة في انتزاع المركز الثالث لكن فريق المدرب إيفان هاشيك يحتاج إلى الفوز بعدد كبير من الأهداف على إيران مع انتظار خسارة كل من العراق والإمارات.



وتقام المواجهة الآسيوية الفاصلة في قطر في السابع من يونيو، وسيلعب الفائز مع بيرو أو كولومبيا أو تشيلي بعدها بأسبوع واحد على بطاقة إضافية للظهور في قطر.

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