تأجيل دوري السباحة العالمي إلى 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا

أعلن دوري السباحة العالمي للمحترفين يوم الأحد عن تأجيل موسمه الرابع إلى 2023 بسبب الحرب في أوكرانيا.

وانطلق دوري السباحة العالمي في 2019 وأسسه رجل الأعمال الأوكراني قنسطنطين جريجوريشين ويضم مجموعة من أفضل سباحي العالم من عشرة فرق من أوروبا والأمريكتين واليابان.

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وقال منظمو المسابقة في بيان: الحرب في أوكرانيا مأساة دمرت حيوات وعائلات ومنازل. يبقى العديد من زملائنا من الدوري العالمي عالقين في كييف ويبدو أن النزاع مستمر بالمستقبل القريب.

وأضاف الدوري: في ظل هذه الظروف القهرية لا يمكننا الالتزام باستضافة أي منافسات في 2022 واتخذنا قرارا صعبا بتأجيل الموسم الرابع إلى 2023.

ومنح التأجيل مساحة من الوقت للسباحين في موسم مزدحم.

وتقام بطولة العالم في الفترة من 18 يونيو إلى الثالث من يوليو في بودابست بينما تقام بطولة أوروبا في روما في أغسطس.

كما تقام ألعاب الكومنولث في برمنغهام من 28 يوليو إلى الثامن من أغسطس.