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تقدم أوساكا وبنسيتش وجابر في بطولة ميامي للتنس

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أنس جابر
التونسية أنس جابر

تقدم أوساكا وبنسيتش وجابر في بطولة ميامي للتنس

ميامي - د ب أ

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تأهلت اليابانية نعومي أوساكا دون عناء إلى الدور الرابع من بطولة ميامي المفتوحة لتنس السيدات بعد انسحاب منافستها التشيكية كارولينا موكوفا بسبب الإصابة من مباراتهما بالدور الثالث مساء السبت.

وعانت موكوفا من إصابة في عضلات البطن اضطرت على إثرها للانسحاب من البطولة، لتحصل أوساكا على بطاقة العبور إلى الدور الرابع للعام الثاني على التوالي.

كذلك تأهلت الإيطالية لوسيا برونزيتي إلى الدور الرابع بعد انسحاب الروسية آنا كالنسكايا بسبب الإصابة في الذراع الأيسر.

وتلتقي برونزيتي في الدور الرابع مع الأسترالية داريا سافيلي، التي استفادت من انسحاب منافستها التشيكية كاترينا سينياكوفا.

ولحقت البطلة الأولمبية السويسرية بليندا بنسيتش بركب المتأهلات إلى الدور الرابع بفوزها على البريطانية هيذر واتسون 6-4 و6-1.

كما شقت التونسية أنس جابر طريقها إلى الدور الرابع بفوزها على الاستونية كايا كانيبي 6-3 و6-صفر.

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