ديفيز يستعد للعودة بشكل كامل لتدريبات بايرن بعد غياب طويل

يترقب المدافع الكندي ألفونسو ديفيز عودته بشكل كامل إلى تدريبات فريقه بايرن ميونخ الألماني للمرة الأولى منذ مطلع يناير الماضي بعد تعرضه لمشاكل في القلب والتي أعقبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ولم يشارك ديفيز في المباريات منذ ديسمبر الماضي بعد اكتشاف إصابته بالتهاب بسيط في عضلة القلب.

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وشارك ديفيز (21 عاما) في أجزاء من بعض الحصص التدريبية للنادي البافاري الأسبوع الماضي، لكنه قال في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للنادي يوم الأحد أنه يأمل في استمرار تطوره خلال التدريبات.

وقال ديفيز: عملية التعافي سارت بشكل جيد الآن، لا أعاني من أي مشاكل في العضلات والقلب، لكني لست جاهزا بنسبة 100%، ليس بعد.

وأضاف: أنا فقط سعيد بتمكني من التدريب مجددا وجاهز للعمل.

وأشار المدافع الكندي: أبذل كل ما في وسعي، أعمل عن كثب مع الجهاز الطبي وفريق التأهيل، وأتدرب بمنتهى الجدية بالكرة وبدون كرة، أركض كثيرا وأخوض تدريبات الأحمال.

وأوضح: أتمنى أن أعود قريبا لمساعدة الفريق.

ومن شأن عودة ديفيز مساعدة بايرن ميونخ في الأسابيع الحاسمة من الموسم، فيما أكد المدافع الكندي تطلعه للفوز بلقب البوندسليغا ودوري أبطال أوروبا مع النادي البافاري.

ويتصدر بايرن جدول ترتيب البوندسليغا بفارق ست نقاط عن بوروسيا دورتموند، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما في 23 أبريل المقبل.

ويستأنف بايرن مشواره في الدوري المحلي بمواجهة مضيفه فرايبورغ في الثاني من أبريل ثم يواجه فياريال الإسباني يومي السادس و12 من الشهر ذاته في مباراتي الذهاب والإياب لدور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.