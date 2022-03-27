طرح 19 ألف تذكرة لمباراة الجزائر والكاميرون

طرحت الجزائر يوم الأحد 19 ألف تذكرة للبيع أمام الجماهير خلال المواجهة المصيرية التي تجمع المنتخب الأول لكرة القدم مع ضيفه الكاميروني يوم الثلاثاء، في إياب الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وبدأت عملية بيع التذاكر صياح يوم الأحد على مستوى ملعب "مصطفى تشاكر" بولاية البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية، الذي يستضيف المباراة، وسط إقبال جماهيري كبير.

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وقال سعد زوغاري، مدير الشباب والرياضة لولاية البليدة، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن عملية بيع التذاكر ستستمر حتى نفاد التذاكر.

وفاز المنتخب الجزائري في مباراة الذهاب بهدف حمل توقيع إسلام سليماني، في الدقيقة الـ 40.