مانويل نوير.. جدار برلين المنيع

قبل 3 سنوات من سقوط جدار برلين الذي فصل بين ألمانيا الشرقية والغربية، ولد الجدار الألماني الذي لا يسقط، مانويل نوير حارس مرمى المنتخب الألماني وبايرن ميونخ وأحد أنجح من وقفوا تحت العارضة وبين القائمين في تاريخ كرة القدم.

ويعد نوير الذي يتم يوم الأحد عامه الـ36 الأكبر بين لاعبي منتخب بلاده يليه مولر الذي يبلغ 32 عامًا، ثم يأتي كل من كيفن تراب وإيلكاي غندوغان بـ31 عامًا، لكنه ليس الأكبر بين لاعبي "البوندسليغا" الذين ينشطون في البطولة حاليًا، إذ يسبقه الياباني ماكوتو هاسيبه مدافع آينتراخت فرانكفورت البالغ من العمر 38 عامًا، وفيليب بينتيكي حارس هوفنهايم وأنثوني مدافع بوخوم صاحبي الـ36 عامًا.

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وحصد نوير 31 لقبًا خلال مسيرته مع الاندية والفئات السنية المختلفة بالمنتخبات، منها 26 بقميص بايرن ميونخ تنوعّت بين 9 ألقاب للدوري الألماني و5 بطولات لكأس ألمانيا، بينما فاز بالسوبر الألماني 6 مرات، وحمل دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي مرتين.

وقبل مسيرة مظفرة بالإنجازات مع فريق مدينة ميونخ، دافع نوير عن الألوان الزرقاء الخاصة بشالكه وحصد معهم كأس ألمانيا والدوري الألماني تحت 17 و19 عامًا.

وحقق الحارس الألماني لقب كأس العالم عام 2014، كما توّج بكأس أوروبا تحت 21 عامًا عام 2009 على الصعيد الدولي.

وفاز نوير بجائزة لاعب العام في ألمانيا عامي 2011 و2014، كما دخل التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا مواسم 2013-2014 و2015-2016 و2019-2020، وتم منحه جائزة القفاز الذهبي لكأس العالم 2014، وجائزة "الأفضل" كحارس مرمى عام 2020.

ولعب نوير 464 مباراة مع فريقه الحالي، حافظ خلالها على نظافة شباكه خلال 224 مباراة منها.