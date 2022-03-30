إصابة مدرب ريال مدريد أنشيلوتي بكورونا

أصيب الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد متصدر الدوري الاسباني لكرة القدم بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن يوم الأربعاء النادي الملكي.
وخضع المدرب الإيطالي لفحص إيجابي لكورونا خلال فحوصات روتينية للاعبين والموظفين في نادي العاصمة مدريد، غداة إشرافه على مران الفريق يوم الثلاثاء.
ويخضع أنشيلوتي حالياً للإجراءات الصارمة للمصابين بالفيروس بالتزامن مع حجر نفسه في منزله، من دون التأكد ما إذا سيكون متواجداً على مقاعد المدربين خلال مباراة فريقه السبت أمام مضيفه سلتا فيغو ضمن منافسات المرحلة الثلاثين من "لا ليغا".
وفي حال غيابه، سيحل بدلاً منه نجله ومساعده دافيدي في ملعب بالايدوس.
ويأمل "ميرينغي" في أن يستعد محلياً بأفضل طريقة ممكنة لمواجهته في ذهاب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل أمام حامل اللقب تشلسي الانجليزي على ملعب "ستامفورد بريدج" في لندن.
وانضم أنشيلوتي إلى لائحة طويلة من اللاعبين في ريال سبق لهم ان اصيبوا بكورونا أبرزهم داني كارفاخال والبلجيكي إدين هازار ومواطن الاخير الحارس تيبو كورتوا والمهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور.
ويتصدر ريال مدريد الدوري برصيد 66 نقطة، متقدماً بفارق 9 نقاط عن مطارده المباشر إشبيلية، فيما يحتل غريمه اللدود برشلونة المركز الثالث متأخراً بفارق 12 نقطة، وله مباراة مؤجلة.
-
الكشف عن أسباب عدم اعتماد أنشيلوتي على "الرباعي"سلطت هزيمة ريال مدريد القاسية في الكلاسيكو أمام برشلونة الضوء على وضع رباعي الفريق مع المدرب كارلو أنشيلوتي، الذي أصبح لا يعتمد على غاريث بيل وإيدن ... رياضة عالمية
-
أنشيلوتي: أتحمل مسؤولية الخسارة الفادحة.. وهي تؤلمناأقرّ المدرّب الإيطالي لريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي بتحمل مسؤولية الخسارة الفادحة التي تكبدها فريقه أمام غريمه التقليدي برشلونة برباعية نظيفة ... رياضة عالمية
-
رقم غائب منذ 31 عاماً يحفز أنشيلوتي في الكلاسيكويقف الإيطالي كارلو أنشيلوتي أمام فرصة لتحقيق رقم تاريخي غاب منذ عام 1991 لفريقه إذا انتصر على برشلونة في الكلاسيكو يوم الأحد.ويستضيف ريال مدريد نظيره ... رياضة