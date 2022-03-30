رونالدو: نحن في الطريق الصحيح

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أن منتخب بلاده أصبح "في مكانه الصحيح" وذلك بعدما حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم المقررة في قطر.

وسجل برونو فيرنانديز ثنائية قاد بها المنتخب البرتغالي للفوز على منتخب مقدونيا الشمالية 2 - صفر مساء يوم الثلاثاء في نهائي الملحق الأوروبي، في مدينة بورتو البرتغالية.

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وتفادى المنتخب البرتغالي، الذي يدربه فيرناندو سانتوس، بذلك الغياب عن أي نسخة من المونديال في القرن الحالي حتى الآن.

وكان المنتخب البرتغالي قد احتل المركز الثاني خلف صربيا في مجموعته بالتصفيات الأوروبية ليضطر لخوض الملحق الأوروبي، لكنه أنجز المهمة وتأهل للنهائيات ليصبح المنتخب الإيطالي هو الوحيد من عمالقة أوروبا الذي سيغيب عن مونديال قطر.

ومن المنتظر أن يشارك رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، في نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في مسيرته ليعادل بذلك رقم كل من أنتونيو كارباخال ورافاييل ماركيز ولوثار ماتيوس وجيانلويجي بوفون، علما بأن بوفون لم يلعب في نسخة 1998 لكنه تواجد ضمن قائمة المنتخب الإيطالي.

وقال رونالدو عبر حسابه بتطبيق "إنستغرام" عقب مباراة الثلاثاء :"الهدف تحقق، نحن في كاس العالم المقررة في قطر، نحن في مكاننا الصحيح!".

وأضاف :"شكرا لكل البرتغاليين على دعمكم المتواصل! فلتتقدم البرتغال".

وساهم رونالدو في هدف التقدم الذي سجله فيرنانديز في الدقيقة 32 ثم ساعد ديوغو جوتا في الهدف الثاني الذي جاء في الدقيقة 65 .

وقال فيرنانديز في تصريحاته للصحفيين، بشأن الأداء الذي قدمه في المباراة :"هذا لا يهم على الإطلاق. المهم هو مساعدة الفريق، لست هنا لتسجيل الأهداف (من أجل نفسي)."

وأضاف :"إذا تمكنت من التسجيل، أشعر بالسعادة. وهذا ما فعلته. ومن حق أي شخص أن يوجه الانتقادات ويبدي رأيه".

وتابع :"لكنني تمسكت بالتركيز على أفكار المدرب، وربما ما قادني لتسجيل الثنائية، هو تنفيذ ما يطلبه مني المدرب".