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فان دايك يواسي صلاح: هذه هي كرة القدم

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فان دايك يواسي صلاح: هذه هي كرة القدم

العربية.نت

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تعاطف الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول مع زميله المصري محمد صلاح عقب فشل منتخب الأخير في التأهل لكأس العالم 2022 بعد الخروج من السنغال بركلات الترجيح يوم الثلاثاء.

وأضاع صلاح ركلة الترجيح الأولى لمنتخبه، ثم أتبعه أحمد السيد "زيزو" ومصطفى محمد، لتنصف ضربات الحظ أصحاب الأرض بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز السنغال بهدف نظيف.

وقال الهولندي الذي لعب مباراة منتخبه الودية أمام ألمانيا كاملة: أشعر بالأسف لصلاح ومصر، لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: أنا واثق من أنه سيحوّل إحباطه لنجاح خلال ما تبقى من الموسم، ما زلنا ننافس على كل البطولات وبإمكانه أن يحقق العديد من الإنجازات.

وأضاف: أما بالنسبة لماني، أتمنى له حظًا موفقًا، واثق من أنه سيحتاجه إذا وقعنا بالمجموعة ذاتها في كأس العالم.

وتعد خسارة مصر أمام السنغال تكرارًا لسيناريو نهائي كأس أمم إفريقيا الذي أقيم فبراير الماضي وتوّجت به كتيبة المدرب أليو سيسيه للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

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