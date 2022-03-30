منتخب الغائبين عن المونديال.. أكثر من 100 هدف بالموسم الحالي

يشهد كأس العالم 2022 غياب العديد من نجوم كرة القدم بعد إقصاء منتخبات بلادهم في التصفيات المؤهلة للبطولة، مما يعني أن المونديال سيخسر مجموعة من اللاعبين الذين سجلوا مجتمعين أكثر من 100 هدف بالموسم الحالي.

وتعد منتخبات إيطاليا والنرويج والسويد ومصر والجزائر وكوت ديفوار وكولومبيا ضمن أبرز الفرق الغائبة عن البطولة المقامة في نوفمبر المقبل.

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وسيغيب محمد صلاح الذي سجل 28 هدفًا بجميع المسابقات مع ليفربول هذا الموسم، بالإضافة إلى النرويجي إيرلينغ هالاند صاحب الـ23 هدفًا، وسيباستيان هالر هداف أياكس الهولندي بالموسم الحالي بـ33 هدفًا.

ومن لاعبي خط الوسط، لن نشاهد رياض محرز الذي هز شباك خصومه 22 مرة بقميص مانشستر سيتي، وأفضل لاعب في أوروبا موسم 2020-2021 الإيطالي جورجينيو ولديه 9 أهداف في رصيده الموسم الجاري، ولن يلعب فرانك كيسي صمام أمان ميلان الإيطالي ومنتخب كوت ديفوار صاحب الأهداف الستة، كما حسمت بيرو مقعد الملحق في أميركا الجنوبية على حساب كولومبيا مما يعني غياب جناح ليفربول لويس دياز صاحب الـ18 هدفًا عن ملاعب قطر.

وفي الخط الخلفي يغيب كل من النمساوي ديفيد آلابا مدافع ريال مدريد، وجورجيو كيلليني قائد يوفنتوس، والسويدي ليندلوف لاعب مانشستر يونايتد.

وحافظ السلوفيني يان أوبلاك على نظافة شباك فريقه أتليتكو مدريد 12 مرة ضمن مباريات الموسم الحالي لكنه لن يقف بين قائمي مرمى منتخب بلاده في المونديال.