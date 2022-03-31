أغويرو: أفكر في العودة لكرة القدم مجددًا

أُجبر الأرجنتيني سيرجيو أغويرو على اعتزال كرة القدم بسبب مشاكل في القلب ديسمبر الماضي، لكن شغفه للعبة لم يتوقف، وقد يخطط لاعب مانشستر سيتي وبرشلونة السابق إلى العودة للركض على العشب الأخضر مجددًا.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أغويرو لـ "TYC Sports" الأرجنتيني والتي قال فيها: خَطَر لي لعب كرة القدم مجددًا.

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وتابع: الأطباء أخبروني أنني يجب أن أبقى لخمسة أو ستة أشهر أخرى في راحة تامة، لكنني أريد التدرب مجددًا.

وأضاف: أريد أن ألعب لمجرد الرفاهية حتى، نادي إنتر ميامي دعاني لخوض مباراة لكنني رفضت، أردت أن أرسل رسالة لطبيبي.

وعن حظوظ الأرجنتين في كأس العالم 2022 قال "الكون": علينا أن ننتظر مجموعة الأرجنتين في القرعة، لكن يظل منتخبنا أحد المرشحين للقب دائمًا.

واختتم: المباراة الأولى دائمًا ما تكون الأصعب، الفوز بها يمنحك الثقة لاستكمال مشوارك بالبطولة.