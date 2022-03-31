إنفانتينو يعلن ترشحه رسميا لولاية ثالثة على رئاسة فيفا

أعلن السويسري جاني إنفانتينو رسمياً ترشحه لولاية ثالثة على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، يوم الخميس خلال الجمعية العمومية للمنظمة الكروية في الدوحة.
وتجرى الانتخابات مطلع عام 2023 على هامش كونغرس الفيفا المقبل في موعد يحدد لاحقا. وكان إنفانتينو (52 عاماً) انتخب رئيسا لفيفا في 26 فبراير عام 2016 إثر فضيحة فساد مدوية هزّت المنظمة العالمية، وأعيد انتخابه بالتزكية لولاية جديدة من أربعة أعوام في 2019.
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وفي حال أعيد انتخابه رئيسا، ستكون ولايته الثالثة هي الأخيرة له بحسب قوانين فيفا.
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