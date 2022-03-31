بوسكيتس: صُدمنا برحيل ميسي.. لكن عودته صعبة

أكد سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة الإسباني أن رحيل ميسي كان صادمًا للفريق وله شخصيًا، وأشار إلى أنه يتمنى عودته مرة أخرى وسيمنحه شارة القيادة على الفور، لكن يظل الأمر صعبًا.

وأعلن ميسي رحيله عن برشلونة الصيف الماضي بسبب الأوضاع المالية للنادي التي لم تسمح له بالاستمرار، واتجه نحو العاصمة الفرنسية باريس للدفاع عن ألوان باريس سان جيرمان.

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وتحدث بوسكيتس لمحطة الراديو الكتالونية "RAC1" قائلًا: بالطبع أشتاق له داخل وخارج الملعب، ما فعله لهذا النادي لم يفعله أي شخص آخر، بعد كل تلك السنوات من الطبيعي أن أشتاق له، أنا واثق من أنه يشتاق إليّ أيضًا.

وتابع: الأمر كان صعبًا بالنسبة لنا في البداية، كان صادمًا، لكن على الأقل نحن لا زلنا هنا، تخيل الأمر بالنسبة له، تغيير النادي والمدينة والفريق، أتمنى له التوفيق دائمًا، أريده أن يعود لكن أعلم أنه أمر صعب، إنه يرتبط بعقد مع نادٍ آخر الآن.

وأضاف: إذا قال تشافي أن ميسي سيعود، سأمنحه شارة القيادة على الفور، أكن له كل الحب والتقدير.

ولعب ميسي مع فريقه الجديد 26 مباراة بجميع المسابقات، سجل 7 أهداف خلالها وقدم 11 تمريرة حاسمة.