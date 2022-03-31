يونايتد يواجه ليفربول في جولة خارجية قبل الموسم الجديد

أعلن نادي مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الخميس، أنه سيواجه غريمه ليفربول خلال جولة خارجية قبل انطلاق الموسم المقبل سيزور خلالها تايلاند وأستراليا في يوليو.
وسيلتقي يونايتد مع ليفربول في بانكوك في 12 يوليو قبل أن يسافر إلى أستراليا ليلعب مع فريق الدوري الأسترالي ملبورن فيكتوري في 15 يوليو، وكريستال بالاس بعدها بأربعة أيام.
وسيستضيف ملعب ملبورن للكريكيت الشهير هذه المباريات.
وقالت كوليت روش مديرة التشغيل في يونايتد: مر عامان على آخر جولة خارجية دولية قام بها النادي استعدادا لانطلاق الموسم لذلك لا نطيق الانتظار للعودة لجماهيرنا في جنوب شرق آسيا وأستراليا.
ويحتل يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة من 29 مباراة ويستضيف ليستر سيتي يوم السبت.
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