الأندية الألمانية خسرت مليار يورو بسبب كورونا

تشهد منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) في عطلة نهاية الأسبوع أكبر عدد حضور جماهيري منذ بدء جائحة فيروس كورونا قبل عامين، وهو الأمر الذي سينقذ الأندية التي خسرت أكثر من مليار يورو (1ر1 مليار دولار) من إيراداتها في تلك المرحلة.

تم الكشف عن الأرقام يوم الجمعة وسط تخفيف قواعد فيروس كورونا في آخر تقرير مالي أصدرته رابطة الدوري الألمانية للأندية الـ36 المشاركة في دوري الدرجة الأولى والثانية.

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وذكرت الرابطة أن عائد المباريات وحده انخفض بما يقرب من 95 في المئة من 650 مليون يورو في آخر موسم قبل الجائحة موسم 2018 - 2019 ليصل إلى 5ر35 مليون يورو في موسم 2020 - 2021 لأن أغلب المباريات تقريبا أقيمت بدون جمهور.

وهبطت كل عائدات الأندية إلى 05ر4 مليار يورو في 2020 - 2021 وفقا لما ذكرته الرابطة.

وقالت دوناتا هوبفن الرئيسة التنفيذية للرابطة :" نحن نواجه وضعا غير مسبوقا. عصر النمو كشيء مفروغ منه يبدو انه انتهى".

وأضافت :" بدون شك، هذا سيؤثر بشدة على تطورنا في السنوات المقبلة".

وأردفت :"ومع ذلك، دائما ما تأتي التحديات الضخمة مع فرض ضخمة. يجب أن نكتشف سبل أخرى لنجعل كرة القدم الألمانية الاحترافية دليلا على المستقبل بينما نحافظ على تقاليدنا وقيمنا. سنتناول هذه المواضيع سويا مع كل الأندية".

وستكون الإيرادات من مبيعات حقوق البث الإعلامية المحلية والدولية أقل من الأرقام السابقة في موسم 2021 - 2022 ولم يتضح بعد نوعية التأثير الاقتصادي الذي سيحدثه الهجوم الروسي على أوكرانيا والعقوبات التالية.