البرتغالي فرنانديز يمدد تعاقده مع يونايتد حتى 2026

أكد مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الجمعة إنه مدد تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي الدولي برونو فرنانديز حتى يونيو 2026 مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر.



وكان فرنانديز (27 عاما) انضم إلى يونايتد قادما من سبورتنغ لشبونة البرتغالي في يناير 2020 وأصبح عنصرا محوريا في التشكيلة.



وأحرز صانع اللعب البرتغالي 49 هدفا كما هيا 39 فرصة تهديف في 117 مباراة خاضها في جميع المنافسات مع النادي الإنجليزي رغم تراجع مستواه في الموسم الحالي.



وقال فرنانديز إنه وبعد مرور عامين على انضمامه فإنه لا يزال يشعر بسعادة غامرة لدى النزول إلى أرض ملعب أولد ترافورد وسماع هتافات الجماهير.



وأضاف فرنانديز: أود تحقيق المزيد من الإنجازات هنا وأعرف أن هذه هي رغبة جميع اللاعبين وأفراد الطاقم الفني. وفوق كل ذلك فإننا نريد منح الجماهير النجاح الذي تستحقه.



"عشنا بعض اللحظات الكبيرة في العام الماضي لكن القادم أفضل من جانبي ومن جانب هذا الفريق".



كما ساعد فرنانديز منتخب البرتغال في بلوغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بعد تسجيله هدفين في الفوز على مقدونيا الشمالية في ملحق التصفيات الأوروبية هذا الأسبوع.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة من 29 مباراة وسيلتقي مع ضيفه ليستر سيتي يوم السبت.

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