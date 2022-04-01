الزمالك ينهي دور المجموعات ثالثًا بتعادل مع ساغرادا

خيم التعادل السلبي على مواجهة الزمالك المصري وضيفه ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ولم ينجح الفريقان في استغلال الفرص التي سنحت لهما طوال 90 دقيقة من المباراة.

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ورفع الزمالك رصيده إلى أربع نقاط، لينهي دور المجموعات في المركز الثالث، فيما يحتل ساغرادا المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

يذكر أن المجموعة الرابعة تأهل منها إلى دور الثمانية كل من الوداد المغربي المتصدر برصيد 12 نقطة، وبترو أتلتيكو الأنغولي صاحب المركز الثاني برصيد 11 نقطة.