إنفانتينو: مرحبًا بالفرق الروسية إذا انتهت الحرب

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إن الفرق الروسية سيكون مرحبا بها للعودة مجددا لعالم كرة القدم بشكل فوري بمجرد انتهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال إنفانتينو في حديثه خلال اجتماع كونغرس الفيفا في قطر، البلد التي تستضيف المونديال هذا العام إن الفيفا "سيكون متواجدا هناك في اليوم الأول للعب كرة القدم مرة أخرى".

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وقال إنفانتينو إنه كان من الصحيح أن يكون هناك تمثيلا روسيا في الكونغرس، مؤكدا أن الاتحاد الروسي لم يتم إيقافه من قبل فيفا.

وتم منع المنتخبات الوطنية والأندية الروسية من اللعب في مسابقات الفيفا والاتحاد الأوروبي (يويفا) بما في ذلك كأس العالم، ولكن إنفانتينو قال إنه من المهم أن نحافظ على الحوار مع مسؤولي الاتحادات.

وقال في مؤتمر صحافي عقب جلسة الكونغرس: "بالطبع، أنا حزين لما يحدث، وأنا مصدوم مثل الجميع".

وأضاف: "كان علينا إيقاف روسيا والفرق الروسية. بالطبع، هذا ليس قرار سهل، بسبب شعبها الذي يحب كرة القدم".

وأردف: "كان علينا اتخاذ القرار، والآن علينا أن نتطلع للأمام ونأمل أن يتوقف القتال، وأن يكون بإمكاننا احلال القليل من السلام".

وأضاف: "القرار بشأن روسيا تم اتخاذه. واستأنف الاتحاد الروسي القرار أمام المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كاس) لذلك نحن ننتظر نتيجة المداولات".

وأكد: "سنرى ما سيأتي لاحقا. آمل بصدق أن ينتهي الصراع، وسنكون متواجدين هناك في أول يوم للعب كرة القدم مرة أخرى، لأنني أعتقد أن هذا ما تحتاجه البلاد. روسيا كاتحاد كرة قدم، مثل أي اتحاد، لم يتم حظرها من قبل الفيفا، وشاركت في هذا المؤتمر أيضا".