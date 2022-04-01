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توخيل "غير متأكد" من مقابلة الجهات الراغبة في شراء تشيلسي

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يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة

توخيل "غير متأكد" من مقابلة الجهات الراغبة في شراء تشيلسي

لندن - رويترز

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أكد توماس توخيل مدرب تشيلسي يوم الجمعة أنه يتوقع تكثيف المناقشات بشأن بيع النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم خلال الأسابيع المقبلة، لكنه لم يكن متأكدا مما إذا كان ينبغي عليه مقابلة الجهات الراغبة في شراء النادي. وقال المدرب الألماني الشهر الماضي إنه ملتزم تماما بالبقاء مع الفريق ومستعد للتكيف مع مطالب الملاك الجدد.

وعُرض تشيلسي في البداية للبيع من قبل مالكه رومان أبراموفيتش بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل أن تفرض الحكومة البريطانية عقوبات على الملياردير الروسي، مما منحها فعليا السيطرة على النادي.

وقال توخيل في مؤتمر صحافي قبل مواجهة برنتفورد يوم السبت في الدوري: "لست متأكدا مما إذا كان بوسعي إبلاغكم بأسماء الجهات الراغبة في شراء النادي. معلوماتي تشير إلى أن العدد انخفض إلى أربعة وفي الأسابيع المقبلة يجب أن يكون هناك المزيد من المحادثات والمفاوضات.

"لست متأكدا مما إذا كانوا يريدون (مقابلتي) ولست متأكدا مما إذا كان ينبغي علي (مقابلتهم). ربما يكون من الأفضل بالنسبة لي أن أشارك في هذا الأمر في وقت متأخر قدر الإمكان".

كما أشاد توخيل بقرار الحكومة البريطانية تعديل رخصة التشغيل للسماح لمشجعي النادي بشراء تذاكر للمباريات خارج ملعبه.

ولم يكن بوسع تشيلسي بيع تذاكر لمبارياته بسبب قيود الحكومة البريطانية بعد فرض عقوبات على مالك النادي أبراموفيتش.

وقال توخيل: "نحن سعداء لأن الأمور تغيرت ويمكن أن نحظى بمساندة جماهيرنا في قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا".

"لذلك يجب على الجميع الحضور السبت لتحمل المسؤولية وخلق أجواء رائعة. نحن بحاجة إلى مؤازرة المشجعين".

ويحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 59 نقطة من 28 مباراة.

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