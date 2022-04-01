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تونس أمام فرنسا والدنمارك.. خمس هزائم بدأت في الأولمبياد

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تونس فرنسا
لقطة من مباراة سابقة بين تونس وفرنسا

تونس أمام فرنسا والدنمارك.. خمس هزائم بدأت في الأولمبياد

دبي - حسين لطفي

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التقى المنتخب التونسي مع نظيريه الفرنسي والدنماركي 8 مباريات من قبل، حقق خلالها فوزًا وحيدًا ومُني بخمس هزائم، وتعادل في لقائين.

وأوقعت قرعة مونديال 2022 المنتخب التونسي رفقة فرنسا والدنمارك والفائز من ملحق آسيا ضد أميركا الجنوبية في المجموعة الرابعة.

وتواجه منتخبي تونس وفرنسا 6 مرات سابقة، استطاع خلالها نسور قرطاج في الظفر بفوز وحيد، مقابل 3 هزائم وتعادلين.

وحققت تونس الفوز الوحيد في باكورة مواجهاتها أمام فرنسا بهدفين لهدف، في دورة ألعاب البحر المتوسط، بأكتوبر 1971، وخسرت في البطولة ذاتها لكن نسخة 1979 بهدفين لهدف، وخسرت وديًا 2-0 و3-1 عامي 1978 و2008.

وفصل التعادل بين البلدين بذات النتيجة 1-1 في مناسبتين، الأولى كانت في أغسطس 2002 بهدفي علي زيتوني ومايكل سلفيستر، والثانية في 2010 عن طريق عصام جمعة وويليام غالاس.

وأذاق المنتخب الدنماركي منافسه خسارتين، الثانية كانت مباراة ودية في مايو 2002 على ملعب رادس بهدفين لهدف، بينما جاءت الهزيمة الأولى قبلها بأكثر من 40 عامًا في أولمبياد روما 1960، بثلاثة أهداف مقابل هدف.


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