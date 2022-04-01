.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ريال مدريد يتعاقد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس توبياس

  • الخط
توبياس
توبياس سينضم إلى فريق الصف الثاني بريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري

ريال مدريد يتعاقد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس توبياس

مدريد - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مع البرازيلي الشاب فينيسيوس توبياس من شاختار دونيتسك الأوكراني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان توبياس (18 عاما) قد انضم إلى شاختار دونيتسك قادما من إنترناسيونال البرازيلي في يناير الماضي، وسينتقل مجددا دون أن يشارك في مباراة واحدة رسمية مع شاختار دونيتسك.

ولم يتمكن فينيسيوس توبياس من المشاركة مع شاختار دونيتسك خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا.

وتمكن المدافع توبياس من الانضمام إلى ريال مدريد بعد أن أجرى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تغييرات على قواعد الانتقالات، مكنت الأندية من التعاقد مع لاعب أو لاعبين اثنين من الأندية الأوكرانية أو الروسية في موعد أقصاه أول أبريل.

وتردد أن توبياس سينضم إلى فريق الصف الثاني بريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار شاختار دونيتسك إلى أن العقد يتضمن بندا يتيح لريال مدريد ضم اللاعب بعقد نهائي.

وأوضح النادي الأوكراني عبر موقعه على الإنترنت: "سيلعب لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022 - 2023. وفقا لبنود الاتفاق، يمكن لريال مدريد شراء اللاعب بعقد نهائي".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مدارس أوديسا تتحول لمراكز توزيع المساعدات على الفارين من كييف مدارس أوديسا تتحول لمراكز توزيع المساعدات على الفارين من كييف
اكتشف المزيد