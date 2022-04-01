ريال مدريد يتعاقد مع البرازيلي الشاب فينيسيوس توبياس

تعاقد نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم مع البرازيلي الشاب فينيسيوس توبياس من شاختار دونيتسك الأوكراني، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم المقبل.

وكان توبياس (18 عاما) قد انضم إلى شاختار دونيتسك قادما من إنترناسيونال البرازيلي في يناير الماضي، وسينتقل مجددا دون أن يشارك في مباراة واحدة رسمية مع شاختار دونيتسك.

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ولم يتمكن فينيسيوس توبياس من المشاركة مع شاختار دونيتسك خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة الحرب في أوكرانيا.

وتمكن المدافع توبياس من الانضمام إلى ريال مدريد بعد أن أجرى الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) تغييرات على قواعد الانتقالات، مكنت الأندية من التعاقد مع لاعب أو لاعبين اثنين من الأندية الأوكرانية أو الروسية في موعد أقصاه أول أبريل.

وتردد أن توبياس سينضم إلى فريق الصف الثاني بريال مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وأشار شاختار دونيتسك إلى أن العقد يتضمن بندا يتيح لريال مدريد ضم اللاعب بعقد نهائي.

وأوضح النادي الأوكراني عبر موقعه على الإنترنت: "سيلعب لريال مدريد على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022 - 2023. وفقا لبنود الاتفاق، يمكن لريال مدريد شراء اللاعب بعقد نهائي".