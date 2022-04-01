رينارد: مهمتنا صعبة.. لكننا "نلعب على أرضنا"

أشاد الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، بحفل قرعة كأس العالم 2022 لكرة القدم الذي أقيم يوم الجمعة في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدا أن فريقه سيواجه مهمة صعبة في مجموعته.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة مع منتخبات الأرجنتين والمكسيك وبولندا.

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وقال رينارد في تصريحات تلفزيونية عقب حفل القرعة: أعتقد أن مجموعتنا صعبة وكل المجموعات صعبة، علينا أن نستعد بأفضل شكل ممكن لإرضاء جميع المشجعين السعوديين.

وأضاف بشأن تجربة المشجعين واللاعبين في مونديال 2022: قطر تقع على مسافة قريبة من السعودية، وسيكون الأمر وكأن المنتخب السعودي يلعب على أرضه.

واختتم: نتوقع حضور أعداد كبيرة من الجماهير، لكن علينا الاستعداد بأفضل شكل ممكن لأننا سنخوض مواجهات صعبة منها مواجهة الأرجنتين.