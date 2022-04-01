رينجرز ينسحب من مواجهة سيلتك الودية في أستراليا

انسحب رينجرز من مواجهة غريمه سيلتك في بطولة ودية لكرة القدم في سيدني بأستراليا في نوفمبر، فيما كان يمكن أن تكون أول قمة اسكتلندية خارج البلاد.



وكان من المقرر أن يلعب رينجرز ضد ويسترن سيدني واندرارز بينما يلعب سيلتك ضد سيدني إف.سي في البطولة المكونة من أربعة فرق، والتي عارضتها جماهير رينجرز.



ووصفت المباراة بأنها عودة أنجي بوستيكوجلو مدرب سيلتك إلى بلاده أستراليا وهو ما أغضب جماهير رينجرز.



وتسببت مجموعة من جماهير رينجرز في توقف مواجهة الفريقين بالدوري الاسكتلندا الممتاز في 20 مارس عندما ألقت بمقذوفات على أرض الملعب.



وقال رينجرز في بيان يوم الخميس: "منظمو البطولة لم يلتزموا بتعهداتهم ولهذا قرر النادي إلغاء الاتفاق.



ورفعت مجموعة من جماهير سيلتك لافتات اعتراضا على القمة المثيرة للجدل خارج اسكتلندا والتي كانت ستقام خلال فترة توقف الدوري أثناء كأس العالم في قطر.



وقاد المدرب بوستيكوجلو منتخب بلاده أستراليا للقبها الأول في كأس آسيا في 2015 كما قادها للتأهل لكأس العالم في 2014 و2018.



وتولى بوستيكوجلو تدريب سيلتيك في يونيو من العام الماضي.

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