ماندي: نحن منهارون.. لكن علينا أن نتحد

أكد الدولي الجزائري، عيسى ماندي، مدافع نادي فياريال الإسباني، يوم الخميس، أن عدم تمثيل الشعب الجزائري في نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يمثل "خيبة كبيرة".

وكتب ماندي في رسالة للشعب الجزائري نشرها على حسابه في تطبيق الصور "إنستغرام": "بعد هذا الوقت الصعب والمؤلم وقبل أن أغادر قليلا مواقع التواصل الاجتماعي، أود أن أشكركم على كل الرسائل ودعمكم غير المشروط. إنني حزين لعدم جعلكم سعداء، ولعدم تحقيق هدفنا. رغم كل المجهودات، إنها خيبة كبيرة لعدم تمثيلكم في كأس العالم".

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وأضاف: "كلنا نشعر بالخيبة ومنهارون، وسيكون صعبا تقبله، لنبقى متحدين مثلما كنا في السنوات الأخيرة. بعد هذا الإخفاق من المهم تقييم وتحليل هذه الوضعية من أجل التفكير في المستقبل. المنتخب الوطني سينهض كالعادة لأن هذا الشعب يستحقه".

وفشلت الجزائر في بلوغ المونديال بعد خسارتها أمام ضيفتها الكاميرون 1 - 2، أول أمس الثلاثاء في إياب الدور المؤهل لنهائيات كأس العالم، رغم فوز الخضر ذهابًا 1 - صفر.