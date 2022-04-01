مجموعة المغرب.. تاريخ متوازن بذكريات مونديال 1994

يمتلك المنتخب المغربي سجلًا متوازنًا أمام فرق مجموعته في كأس العالم 2022، إذ لعب أسود الأطلس 8 مباريات أمامها، انتصر 3 مرات وخسر 4 مباريات وتعادل في مواجهة وحيدة.

وأوقعت القرعة المنتخب المغربي رفقة منتخبات بلجيكا وكرواتيا وكندا ضمن المجموعة السادسة.

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وخسر المنتخب المغربي أمام نظيره الكرواتي بركلات الترجيح 9-8 بعد نهاية المباراة الودية بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، في ديسمبر 1996، وسجل غوران فلاوفيتش هدفي كرواتيا فيما أحرز صلاح الدين بصير وأحمد بهجا هدفي المغرب.

وانتصر المنتخب البلجيكي على المغرب خلال أول مباراة جمعت بين الفريقين في مونديال 1994 ضمن لقاءات المجموعة السادسة بهدف نظيف، ثم تكرر الفوز وديًا في سبتمبر 1999 لكن برباعية نظيفة.

ورد أسود الأطلس الفوز الكبير حينما انتصروا في مارس 2008 وديًا 4-1، سجلها سفيان العلودي وطارق السكتيوي ونبيل الزهر وعبد السلام بن جلون، فيما أحرز أليكس فيتسل هدف بلجيكا الوحيد.

وفاز المغرب على كندا مرتين وديًا 3-2 في أكتوبر 1984 و 4-0 في أكتوبر 2016 بينما فصل التعادل بينهما بهدف لمثله في يونيو 1994، وخسر 4-1 في يوليو 1989 في دورة الألعاب الفرانكفونية.