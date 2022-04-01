هالاند يبتعد عن مدريد ويقترب من مانشستر

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد استبعد فكرة ضم النرويجي هالاند مهاجم بروسيا دوترموند بسبب وكيله مينو رايولا بالإضافة إلى كثرة إصابات اللاعب.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن بنهاية شهر إبريل سيكون هالاند قد حسم وجهته المقبلة مع وجود اهتمامات من ريال مدريد ومانشستر سيتي بالإضافة إلى باريس سان جيرمان.

مادة اعلانية

ووجه رايولا ضربة قوية لآمال إدارة الريال، بعدما طلب راتبًا صافيًا لموكّله يقدر بـ30 مليون يورو، وهو ما يرتفع كثيرًا عما يريد بيريز دفعه.

ويقلق سجل إصابات اللاعب إدارة ريال مدريد إذ تعرّض البالغ من العمر 21 عامًا لـ14 إصابة في مسيرته حتى الآن، منها 3 في الموسم الحالي، وتخشى إدارة الفريق الإسباني من تكرار حالتي بيل وهازارد.

ويميل هالاند إلى الانتقال لمدينة مانشستر بسبب إعجابه بأسلوب غوارديولا وإدراكه أنه سيكون النجم الأول في الفريق، بدلًا من مشاركة الأضواء مع مبابي في ريال مدريد.

وتعتقد إدارة الملكي ان اللاعب هو من ستكون له الكلمة النهائية بالنسبة لمستقبله، لكن والده يميل إلى الاستماع لنصيحة رايولا بالانتقال إلى مانشستر سيتي.