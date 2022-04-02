أمام الشباب.. دياز يبحث عن ثاني أفضل "فوز متتالٍ" بمسيرته

يتطلع الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال إلى تحقيق ثاني أفضل سلسلة فوز متتالٍ بمسيرته التدريبية إذا انتصر على الشباب في نصف نهائي كأس الملك.

ويتصارع أزرق العاصمة مع نظيره صاحب القميص الأبيض يوم الأحد على ملعب الأمير فيصل بن فهد على البطاقة المؤهلة لنهائي البطولة، فيما سيكون صاحب البطاقة الثانية الفائز من لقاء الفيحاء والاتحاد.

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وحقق دياز منذ بداية ولايته الثانية مع الهلال، 7 انتصارات متتالية بجميع البطولات، جاءت على حساب الشباب والحزم والاتحاد والرائد والأهلي في الدوري، والنصر في الدوري بالإضافة إلى ربع نهائي كأس الملك.

ويمثل الفوز على الشباب الانتصار الثامن للتوالي للمدرب الأرجنتيني، ليفض بذلك شراكة ثاني أفضل سلسلة فوز متتالٍ بمسيرته، إذ انتصر سابقًا في 7 لقاءات متتالية أيضًا حينما كان على رأس القيادة الفنية لسان لورينزو الأرجنتيني بين يناير 2007 ويوينو 2008.

وفاز سان لورينزو بداية من 21 فبراير 2007 على كل من راسينغ وبيلغرانو وبوكا جونيورز وبانفيلد وروزاريو سنترال وإندبندينتي ولانوس حتى 1 إبريل 2007.

أما عن سلسلة الفوز المتتالي الأكبر في مسيرة رامون دياز، فكانت خلال ولايته الأولى مع الهلال، امتدت لـ9 انتصارات متتالية بين إبريل 2017 وحتى أغسطس 2017.

وحقق الهلال الفوز حينها على الوحدة والنصر والفيحاء والتعاون بالدوري، والريان والاستقلال الإيراني ذهابًا وإيابًا بدوري أبطال آسيا، والأهلي والتعاون بكأس الملك.