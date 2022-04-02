بايرن يعزز صدارته إلى تسع نقاط بعد الفوز على فرايبورغ

أحرز بايرن ميونخ أربعة أهداف في أداء قوي في الشوط الثاني ليفوز 4-1 على مضيفه فرايبورغ يوم السبت ويقطع خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قبل ست جولات من النهاية.

ومنح ليون غوريتسكا، العائد بعد غياب أربعة أشهر للإصابة، التقدم لبايرن بضربة رأس في الدقيقة 58 وبعد ذلك بخمس دقائق أدرك نيلز بيترسن التعادل لصاحب الأرض محرزا هدفه 100 مع فرايبورغ بعد 17 ثانية من مشاركته كبديل.

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ورد البديل سيرج غنابري بتسديدة رائعة في الشباك من لمسته الأولى في المباراة ليعيد التقدم لبايرن في الدقيقة 73.

وأضاف كينغسلي كومان الهدف الثالث بتسديدة منخفضة قبل ثماني دقائق من النهاية.

وأحرز مارسيل زابيتسر هدفه الأول في الدوري مع بايرن في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرفع حامل اللقب رصيده إلى 66 نقطة متقدما بتسع مقاط على بروسيا دورتموند الذي يستضيف رازن بال شبورت لايبزيغ في وقت لاحق من يوم السبت.

وبقي فرايبورغ في المركز الخامس وله 45 نقطة بعد خسارته للمرة الأولى في سبع مباريات.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب ارتباك بين الحكام والطاقم التدريبي لبايرن بشأن تغييرين.