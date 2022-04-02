برنتفورد يصعق تشيلسي برباعية وإريكسن يهز الشباك

أحرز كريستيان إريكسن هدفا وأضاف زميله فيتالي يانلت هدفين كما هز يوان ويسا الشباك قرب النهاية ليتعافى برنتفورد من تأخره ويصعق مضيفه تشيلسي 4-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.

وأعاد أنطونيو روديغر مدافع تشيلسي الحياة للمباراة بعد شوط أول ممل باستاد ستامفورد بريدج عندما هز الشباك بتسديدة هائلة من 35 مترا اصطدمت بالقائم إلى داخل المرمى.

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لكن تفوق بطل أوروبا لم يدم سوى لدقيقتين إذ مرر برايان مبيمو كرة إلى يانلت ليدرك التعادل.

وصنع مبيمو الهدف الثاني بتمريرة متقنة إلى إريكسن ليحرز اللاعب الدنمركي هدفه الأول مع فريقه الجديد في الدقيقة 54.

وكان إريكسن، الذي كانت مسيرته في طريقها للانتهاء بعد تعرضه لأزمة قلبية على أرض الملعب خلال بطولة أوروبا في العام الماضي، أحرز هدفين مع منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وزاد يانلت من حالة الذهول لدى جماهير تشيلسي بإضافة الهدف الثالث عند مرور ساعة من اللعب بعد تمريرة من إيفان توني.

وأكمل البديل ويسا الرباعية في الدقيقة 87 ليكبد تشيلسي أول هزيمة على أرضه منذ سبتمبر.

وبقي تشيلسي في المركز الثالث فيما قفز برنتفورد إلى المركز 14.