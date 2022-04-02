بعد هجوم جماهير تشيلسي.. عائلة ريكتس: نخطط لاجتماعات معهم

أكد توم ريكتس أن مساعي عائلته لشراء نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم "ستلتزم بشكل مطلق" بالتنوع والشمول.

ورد مالك شيكاغو كابس الأميركي للبيسبول على قلق الجماهير بشأن مساعي عائلته لشراء تشيلسي.

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ونظم المشجعون احتجاجات في ملعب ستامفورد بريدج يوم السبت، كما كشفت رابطة "تشيلسي سابورترز تراست" في وقت سابق عن تراجع ثقتها في عائلة ريكتس المرشحة لشراء النادي من الملياردير الروسي رومان إبراموفيتش.

وأكد توم ريكتس إجراء اجتماعات مع رابطة "تشيلسي سابورترز تراست" وتعهد بالجلوس مع المزيد من المشجعين في محاولة لإثبات جدارة عائلته في الاستحواذ على النادي الإنجليزي.

وقال ريكتس: في الأسبوعين الأخيرين التقى الفريق المسؤول عن ملفنا مع العديد من روابط المشجعين لتوضيح رؤيتنا لنادي تشيلسي لكرة القدم.

وأضاف: خلال هذه الاجتماعات وفي رسالة إلى جميع المجموعات، شاركنا مجموعة من الالتزامات المحددة التي سنقدمها للجماهير ، إذا نجح عرضنا.

وأشار: نعمل على المدى البعيد ونقدم بالتأكيد التزامًا مطلقًا من جانب عائلة ريكتس وفريق العرض لوضع التنوع والشمول في قلب النادي.

وختم ريكتس بالقول: نتطلع إلى مزيد من الاجتماعات بما في ذلك مع رابطة مشجعي تشيلسي خلال الأيام المقبلة وإعادة التأكيد علنًا على قيمنا والتزاماتنا.